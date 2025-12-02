Sobre el final de la edición 2024 de Gran Hermano Santiago del Moro anunció que la siguiente etapa del reality llevará por nombre GH Generación Dorada y que involucraría no solo a participantes nuevos sino también a ganadores de ediciones anteriores y a famosos.

Con el correr de los meses se especuló con la presencia de personajes de la farándula como Marcelo Tinelli, que tiene su propio reality en el Prime Video, aunque en las últimas horas, comenzó a sonar con fuerza el nombre de Marcela Tauro.

Marcela Tauro (Foto: captura América TV)

Hace algunos días, Santiago del Moro contó en Intrusos que “Marcela Tauro está a punto de entrar. Lo está pensando, pero le jode que sea un solo inodoro a ella”. El conductor le llevó tranquilidad a su compañera de El Club Del Moro (La 100): “Una vez adentro ya no les importa ni el inodoro ni el teléfono”.

Leé más:

Marcela Tauro confesó cuántos años tiene y expuso la edad de todo el panel de Intrusos

QUÉ CONDICIÓN PUSO MARCELA TAURO PARA ENTRAR A GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA QUE HIZO REÍR A TODOS

Cuando los conductores de Intrusos le consultaron a Marcela Tauro sobre la posibilidad de que participe del reality, ella no lo negó. “Es una cuestión de cabales, pero para todo lo que sea trabajo, estoy”, señaló.

“No sé cuánto tiempo aguantaría. Yo creo que un día, pero ellos me tienen fe de que un día más voy a aguantar”, especuló Tauro, que confesó que lo que más le preocupa de estar en la Casa más famosa es “el pelo, las extensiones”.

Marcela Tauro (Foto: captura América TV)

“Mi hijo se anotó”, dijo Marcela, mientras que los conductores le aseguraban que “ese fue el cebo que le tiró Del Moro”. El resto de los panelistas prefirieron dejar de lado la posibilidad, salvo Pablo Layús que aseguró que por una buena paga iría.

Leé más:

Marcela Tauro explotó y blanqueó qué piensa de Marina Calabró: “Fijate en tu...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.