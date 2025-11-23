El regreso de Bandana no trajo solo nostalgia y música: también destapó una interna feroz entre dos de sus integrantes más emblemáticas. Este domingo, Lowrdez Fernández se animó a hablar sin filtros sobre su vínculo con Lissa Vera y dejó frases que encendieron la polémica.
En diálogo con el cronista Nahuel Saa para Infama, Lowrdez fue directa cuando le preguntaron cómo atravesaba este momento: “Bien, porque la música salva y Bandana es vida”, aseguró, dejando en claro que su prioridad sigue siendo el grupo.
La charla subió de tono cuando el foco pasó a la relación con Lissa. Consultada sobre si había posibilidad de reconciliación, Lowrdez fue tajante: “Yo no tengo que perdonar a nadie, perdona Dios”.
Desde el estudio, Pilar Smith quiso saber cómo sería un reencuentro cara a cara. La respuesta no dejó dudas: “Por supuesto, sí, no sé si me va a saludar ella, pero yo no tengo problema”. Pero el momento más picante llegó cuando Lowrdez lanzó: “Si está con un problema, que vaya a terapia como yo”.
Leé más:
Quiénes son las dueñas de Bandana y cómo reparten el dinero: el verdadero conflicto que enfrenta a todas
DESPUÉS DEL ESCÁNDALO, LOURDES FERNÁNDEZ POSÓ FELIZ CON LISSA VERA Y MARCELA TAURO SE INDIGNÓ
Así, la cantante dejó en claro que la distancia con su compañera es profunda y que, según su visión, la solución pasa por buscar ayuda profesional. El periodista Santiago Sposato fue al hueso y preguntó por qué no hay diálogo entre ellas.
Lowrdez no dudó: “Porque se va, porque nos grita como le gritó a la periodista. Yo no me hablo hace dos años”. Sin embargo, algunos minutos más tarde, el staff completo de Infama experimentó una indignación tal que su conductora estalló en vivo.
Ocurre que mientras Saa salía al aire, Gonzalo Sorbo notaba que en la cuenta de Instagram de Lowrdez la cantante posaba muy contenta junto a Lissa, que estaba bebiendo una cerveza de una botella. “¡Es una hipocresía esto!”, explotó Santiago Sposato.
“Hace tres días que nos tienen atrás de ellas. ¿No es prensa esto?”, planteó Marcela Tauro. ¡Nos usaron, Sposato! ¡Nos mintió también el hermano de Lissa!”, agregó la conductora, ya que minutos antes el cronista contó que había hablado con Jorge Vera había negado hacer un móvil.
Leé más:
Quiénes son las dueñas de Bandana y cómo reparten el dinero: el verdadero conflicto que enfrenta a todas
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.