El regreso de Bandana sigue generando escándalos, y ahora Valeria Gastaldi blanqueó la verdadera interna al interior del grupo musical, luego de que Lissa Vera deslizara que se debía a diferencias económicas.

“Yo no lo vivo de esa manera y las chicas tampoco. Aunque, escuché algo que había dicho Lissa”, arrancó la cantante que vino desde Estados Unidos para el show del domingo.

Ahí, Valeria Gastaldi reconoció que los derechos de Bandana los tienen Lissa, Lourdes Fernández y ella, pero que “Virginia Da Cunha es totalmente parte de esto por igual”.

“No hay ningún conflicto alrededor de eso”, exclamó.

En cuanto a la falta de un representante que ordene el caos y consiga fecha para realizar un recital en un estadio, que no se concretó, Valeria disparó: “Por ahí Lissa sintió que había una conspiración, pero eso nunca lo hablamos nosotras. No había fecha y punto”.

Por qué Virginhia Da Cunha e Ivonne Guzmán no tienen los derechos de Bandana

“Cuando hicimos el reencuentro de Bandana no estaban”, se sinceró respecto de lo que sucedió tras el recital de 2016.

Bandana se reencontró (Movilpress)

“Gustavo Yankelevich nos di el nombre a las que estábamos”, aclaró el gesto del responsable de la banda surgida de PopStars.

“Yo tengo muchas ganas de sumarla a Virginia en el nombre. Se lo merece. Estos últimos meses se trabajó todo para hacer los planes del año que viene”, cerró Valeria Gastaldi enfrentando a Lissa Vera.