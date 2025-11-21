La interna de Bandana volvió a quedar expuesta. Esta vez, Lisa Vera se animó a contar su versión sobre el conflicto que atraviesa el grupo y apuntó directamente contra Lourdez Fernández. En una entrevista con Moria Casán en La Mañana con Moria (eltrece), la cantante no se guardó nada y relató cómo se quebró la relación entre las integrantes.

Según Lisa, el problema explotó en los últimos días, pero la tensión con Lourdes ya venía de arrastre. “El conflicto para mí fue a partir de la semana pasada, que teniendo discusiones personales dentro del grupo de trabajo, Lourdes filtra todo, siempre intentando dejarme en una posición incómoda. De ella lo esperaba”, disparó.

La artista reconoció que la relación se volvió insostenible: “Desde el año pasado yo me empecé a distanciar de ella, porque no podía sostener esta situación. Era totalmente cambiante, totalmente impredecible, y cuando me di cuenta que no podía trabajar con ella, me distancié. Desde el año pasado que yo le había dejado de hablar”.

Lissa Vera habló con Moria Casán de Bandana (Foto: captura de eltrece).

Lisa se mostró dolida por la actitud de su compañera y por la falta de apoyo del resto del grupo. “A mí de ella no me preocupa tanto que me haya atacado, pero después sentí que me soltaron la mano todos. Yo puse el pecho durante hace un mes en todo esto”.

EL DETRÁS DE ESCENA DE BANDANA Y EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO QUE SUFRIÓ LOWRDEZ

Sobre los rumores de peleas y reconciliaciones entre las integrantes de Bandana, Lowrdez Fernández fue honesta en una nota con Intrusos: “Y cuando te vas del grupo de WhatsApp siempre te vas angustiada, si hay alguna falta de respeto o hay algún inconveniente en cuanto a la comunicación, antes de discutir o pelear prefiero eso la verdad, yo por lo pronto que parezco la más peleadora”.

La cantante también contó que Lisa Vera se descompuso y que, junto a la producción de LAM, decidieron priorizar el bienestar del grupo: “La idea es que estemos todas juntas, todo su tiempo, es un proceso, pasaron cosas muy fuertes”.

