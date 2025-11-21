El 23 de noviembre, Lissa Vera, Lowrdez Fernández, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi saldrán a escena en el Teatro Gran Rex para celebrar los 25 años de la creación de Bandana. Sin embargo, el contexto previo al emotivo evento es verdaderamente explosivo.

Lissa se bajó sorpresivamente de todas las notas de prensa pautadas y dejó en claro que su relación con Lowrdez es, por ahora, estrictamente laboral.

Según explicó, todavía no se sentaron a limar asperezas ni a dejar atrás los enojos que surgieron luego de la fuerte reacción que tuvo Fernández cuando Vera denunció a su exnovio, Leandro García Gómez, por violencia de género en medio de su desaparición.

En ese sensible marco, Lissa le dio un móvil a Moria Casán para La mañana con Moria y lanzó una fuerte frase sobre las internas que rodean a Bandana: “No estamos para que nos coman vivas”.

El regreso de Bandana (Foto: Soy Prensa).

LISSA VERA PLANTÓ TODAS LAS NOTAS DE PRENSA Y LO ACLARÓ

“Quiero aclarar algo: Bandana, hasta donde yo sé, no tiene manager. Nadie maneja Bandana”, comenzó diciendo la cantante.

Y continuó: “Yo tengo mi manager, que gracias a Dios es mi hermano, y que me cuida de gente non santa”.

Ante la curiosidad de Moria, profundizó sobre esas presencias incómodas que rodearon a la banda: “La gente non santa… es lo que molesta. Hay varios que ya limpiamos, gente que ya limpié durante todo el año. La periferia limpia. Siempre quieren trabajar y buscan sus propios intereses. Ya no estamos para que nos coman vivas”.

Lissa Vera habló del conflicto en Bandana (eltrece)

LISSA VERA REVELÓ DE QUIÉN ES LA MARCA “BANDANA”

Moria apuntó al origen del grupo, mencionando a Gustavo Yankelevich. Lissa aclaró cómo quedó la titularidad de la marca: “Gustavo fue el creador, después nos cedió el nombre. Yo tengo la tercera parte del nombre de Bandana, y las otras dos partes las tienen Lowrdez y Valeria”.

Y confirmó que eso les da independencia: “Estamos libres y con opción de trabajar con quien queramos, siempre y cuando las condiciones estén dadas”.