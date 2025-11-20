Lowrdez Fernández se animó a contar en público el duro proceso que atraviesa tras haber sido víctima de violencia de género por parte de su expareja, Leandro García Gómez, quien actualmente está en prisión.

En una entrevista en el programa Intrusos, la cantante abrió su corazón y compartió detalles de cómo vive este momento, el apoyo que recibe y el mensaje que quiere dejar para quienes pasan por situaciones similares.

Consultada sobre cómo se siente hoy, la cantante de Bandana fue clara: “Estoy muy bien, gracias a la gente, a las chicas, gracias a mis compañeras que estuvieron ahí presentes más que nunca, a mi familia”. La artista remarcó la importancia de estar acompañada y de poder contar con un círculo cercano en los momentos más difíciles.

Lowrdez Fernández habló en Intrusos del episodio de violencia de género que sufrió (Foto: captura de América).

Durante la charla, también se refirió a la relación con sus compañeras, especialmente con Lisa Vera: “Nosotros tenemos una relación que es de base, que es una hermandad, eso es así, siempre le voy a desear lo mejor, hay muchas veces que no estamos de acuerdo en tiempo y formas, pero yo creo que cada uno hace lo que puede y arriba del escenario lo importante es que las miradas lo dicen todo”.

EL DETRÁS DE ESCENA DE BANDANA Y EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO QUE SUFRIÓ LOWRDEZ

Sobre los rumores de peleas y reconciliaciones entre las integrantes de Bandana, Lowrdez Fernández fue honesta: “Y cuando te vas del grupo de WhatsApp siempre te vas angustiada, si hay alguna falta de respeto o hay algún inconveniente en cuanto a la comunicación, antes de discutir o pelear prefiero eso la verdad, yo por lo pronto que parezco la más peleadora”.

La cantante también contó que Lisa Vera se descompuso y que, junto a la producción de LAM, decidieron priorizar el bienestar del grupo: “La idea es que estemos todas juntas, todo su tiempo, es un proceso, pasaron cosas muy fuertes”.

“LA VIOLENCIA EXISTE Y SI NECESITAN AYUDA, PIDANLA”: EL MENSAJE DE LOWRDEZ FERNÁNDEZ

Al hablar de su situación personal, Lowrdez Fernández fue contundente: “Me apoyo en toda mi familia, en ustedes que siempre me acompañaron, disculpen que no puedo hablar mucho, hay una cautelar, estamos tratando de cuidar el tema lo más posible, más que nada por las familias que están implicadas dentro de esto”.

Sin embargo, dejó un mensaje claro para quienes atraviesan situaciones similares: “Lo que sí puedo decir es que se había reparado un vínculo y yo entré dentro del sistema de la violencia de género, me da mucha vergüenza cosas que dije, ignoré realmente lo que era una mujer golpeada, que un tipo entre y directamente te pide un garrotazo. La violencia existe y si necesitan ayuda, pídanla”.

