La situación de Lowrdez Fernández, la reconocida cantante de Bandana, conmocionó a todos este jueves.

La artista fue trasladada en ambulancia por el SAME, caminando con mucha dificultad, después de un episodio que expuso la gravedad de su estado físico y emocional.

Su entorno más cercano no dudó en señalar al ex de la cantante, quien fue detenido en el lugar, como el principal responsable del deterioro de su salud. Ioja, amiga de Lowrdez, habló en el programa Pasó en América y no ocultó su alivio por la detención.

“Genial, es la mejor noticia que me estás dando. Buenísimo, porque así no hace más daño. Por lo menos hasta que no salga, que no haga más daño”, dijo aliviada y luego fue contundente al describir el infierno que vivió la artista.

“Lourdes está sufriendo un problema de salud desde hace un montón, generado por la relación con este tipo, sumado a una enfermedad que ella tiene… que es el alcoholismo, se está aprovechando de una mujer que está inmersa en el alcohol. Entonces, ¿cómo no va a buscar abusar y aprovecharse de ella?”, expresó indignada.

La amiga de la artista aseguró que el problema de adicciones de Lowrdez se agravó a raíz de la relación tormentosa con su captor: “Yo creo que este pico que hizo de autodestrucción tiene que ver con la relación con este tipo en forma directa. Porque imaginate un tipo que te pega, que te sacia en el piso, que te manipula, que te miente, que es desleal, que te hace todo daño… ¿Vos cómo hacés para salir de ahí?”.

EL TRASLADO DE URGENCIA DE LOWRDEZ FERNÁNDEZ

La escena fue impactante: Lowrdez caminó con mucha dificultad hasta la ambulancia, acompañada por efectivos policiales. “La subieron a la ambulancia. Caminando con mucha dificultad. Efectivamente, no está bien. Por eso la llevan con el SAME para poder asistirla y garantizar su bienestar físico, que en este momento no era el mejor”, relataron desde el móvil.

Testigos en el lugar confirmaron que la cantante estaba consciente, aunque visiblemente afectada: “No la sacaron en camilla. Salió caminando con mucha dificultad, como les comentaba recién. No sabemos en qué situación estaba porque no le pudimos ver la cara. Pero claramente, lucidez o por lo menos, aspectaba mejor que en el primer posteo de Instagram”.

