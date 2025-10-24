Carlos Salerno contó que la Justicia modificó la carátula tras el rescate de Lowrdez Fernández del domicilio de su exnovio, denunciado por violencia de género.

Luego de horas de tensión y preocupación, la cantante fue localizada por la policía en el departamento de Leandro Gómez García, quien había sido denunciado por la madre de Lowrdez y por Lissa Vera por violencia física y psicológica.

Gómez García fue detenido y trasladado a una comisaría, en un estado de enajenación y enojo, inicialmente imputado por “averiguación de ilícito”.

Gómez García fue detenido y trasladado a una comisaría (TN)

Por qué imputarán a Leandro Gómez García, exnovio de Lowrdez de Bandana:

“La carátula es averiguación de ilícito. Entonces, lo más probable es que este hombre mañana esté en la casa. No se puede creer”, advirtió Salerno en Desayuno Americano.

“Hasta ahora no le podían probar nada porque la causa no se investigaba por secuestro, sino por averiguación de paradero”, agregó.

Sin embargo, minutos después, el periodista informó que hubo un cambio de carátula debido a la gravedad de los hechos:

“Leandro Gómez García será imputado por privación ilegítima de la libertad”, confirmó Salerno, en un giro clave de la causa que refleja la seriedad de la situación vivida por la cantante.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.