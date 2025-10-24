Luego de varias horas de tensión por saber dónde se encontraba Lourdez Fernández de Bandana -más conocida como Lowrdez- después de que su mamá denunciara haber perdido contacto con ella desde el 4 de octubre, finalmente el juez firmó la orden de allanamiento para ingresar al domicilio de Leandro García Gómez, su novio y quien fue señalado de retener a la artista contra su voluntad.

A la medianoche, la policía trasladó a Leandro García Gómez minutos después de que la cantante fuera llevada al Hospital Fernández.

El joven fue detenido luego de que arribaran varios efectivos, 12 horas después del primer ingreso al lugar (ubicado en el barrio de Palermo) junto a la policía científica, en medio de un megaoperativo y las dudas sobre el estado físico y emocional de la artista.

Foto: Captura (TN)

Leandro salió de su casa esposado, mientras que Lowrdes fue asistida por el SAME (y trasladada al Hospital Fernández), luego de que se difundiera que la cantante habría sido encontrada bajo algunos efectos de drogas: “Ella está en un estado crítico, dicen que de sobredosis, y su vida corre riesgo”, había señalado Yanina Latorre sobre el final de LAM.

Foto: Captura (TN)

Y culminó: “A él no lo podían encontrar en un principio, pero se quiso escapar por la terraza y lo detuvieron”.

La detención de Leandro García Gómez (Foto: Movilpress)

EL ESTREMECEDOR TESTIMONIO DE LA VECINA DEL NOVIO DE LOWRDES, ACUSADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO: “ES UN PSICÓPATA”

El caso que involucra a Leandro García Gómez, el novio de Lowrdez, acusado de violencia de género, suma nuevos y alarmantes testimonios. En el programa LAM,el cronista Santiago Riva Roy compartió la declaración de una vecina del joven, quien decidió hablar bajo anonimato por miedo, pero no dudó en describir la gravedad de lo que vivió.

“Esta persona me dijo ‘él es un barrilete. Tiene dos hijas a las cuales no puede ver por violento. Es un psicópata”, contó la mujer en diálogo con el periodista.

La testigo relató que la situación se tornó desesperante durante la madrugada del 4 de septiembre, cuando escuchó pedidos de auxilio desde el departamento: “Cuando ella gritaba ‘socorro’, llamé al 911”, recordó.

Foto: Instagram (@lowrdez)

Entre el miedo y la impotencia, la vecina reveló que no quiso mostrarse públicamente por temor a represalias: “Obviamente ni de espalda me quiso dar la nota. Me dijo: ‘vivo con este loco, los veo siempre. Te paso toda esta data, pero no puedo ni salir’”, reconstruyó Riva Roy en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.