Varias horas después de que se denunciara la desaparición de Lowrdez Fernández de Bandana, Leandro García Gómez apareció frente a la prensa mientras la policía sigue buscando a la cantante en el edificio donde vive el hombre.

Desde la esquina de Ravignani y Guatemala, García Gómez salió a toda velocidad perseguido por la prensa que le preguntaba insistentemente por el paradero de Fernández, a quien algunos vecinos señalaron haber visto en esa zona en las últimas horas.

Finalmente, los periodistas de todos los medios presentes lo alcanzaron y lo rodearon en el lugar, señalándole que estaba denunciado por la familia de Lowrdez por violencia de género. El sujerto denunció haber sido allanado tres veces en las últimas horas por policías que lo acompañaron hasta la planta baja de su edificio.

“Me patotearon y me dijeron ‘peroncho, kuka de m…’. Me lo banco así. Distraigan así a ver qué pasa en las elecciones que viene, que se termina”, se defendió, mientras entraba a un kiosko a comprar un chupetín. “Miren de dónde me llaman, ¿dponde está el micrófono de C5N?”, preguntó el sospechoso.

Noticia en desarrollo…