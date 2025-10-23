La actitud del novio de Lowrdez de Bandana cuando la Policía fue hasta su departamento en búsqueda de la cantante fue sugestiva, y luego fijó una contundente postura ante el accionar judicial.

“No abrió porque interpretó que podía ser un robo de falsos policías, y que por eso los grabó. De hecho hizo una denuncia”, contó Mauro Szeta sobre la visita de la madrugada del jueves a su departamento de Palermo.

Ya por la mañana decidió abrir, consciente de que “no era un falso allanamiento” y permitió que se le haga “una requisa completa al departamento”, continuó el periodista de Lape Club Social.

Leandro García Gómez y Lourdes Fernández. (Foto: @lowrdez)

De todas formas, el juez Javier Sánchez Sarmiento ya había firmado la orden para que se investigue el domicilio.

El descargo de Leandro García Gómez

Por otra parte, Leandro García Gómez aseguró que “él no la ve hace tiempo” porque “no tiene vínculo con ella”.

“Insiste que no la ha violentado ni vulnerado, ni lastimado ni la ha agredido, y que está a disposición de la justicia”, explicó Mauro Szeta sobre el abogado.