El paradero de Lowrdez de Bandana tiene en vilo a su madre, y como el caso tomó trascendencia en los medios, la mejor amiga de la cantante fue contundente al revelar qué pasa con Lourdes Fernández.

“Estoy muy angustiada porque está con el golpeador en su casa”, aseguró en alusión a Leandro García Gómez, a quien la artista ya había denunciado por violencia de género.

Luego reveló en diálogo con Puro Show: “Ayer el tipo me mandó un mensaje en tono bastante amenazante”.

“Ella trató de zafar, la golpeó un montón. Vino a mi casa a dormir porque le había pegado en las costillas y no se podía mover. (...) Se suponía que no iba a regresar, pero bueno, cayó de nuevo, fue a la casa del golpeador. Y ahora está ahí“, enfatizó.

Por qué la Policía no pudo encontrar todavía a Lowrdez

Ante la duda de por qué Lourdes Fernández no aparece, la productora explicó: “Lo que pasa es que cuando entró la policía, ella se fue para la terraza. Por eso no la vieron”.

“Yo vi el video que ella mandó a las chicas de bandana y tiene todos los pómulos moretoneados. Ella tenía la cabeza totalmente golpeada. (...) Yo considero como amiga que ella está corriendo un peligro estando con esa persona, ese psicópata”, cerró la mejor amiga de Lowrdez de Bandana.