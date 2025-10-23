A pocas horas de que la policía se presentara en el domicilio de Leandro Gómez, Lowrdez Fernández, de Bandana, se mostró en redes sociales con un video en el que no se la vio bien de salud.

Su madre, Mabel, denunció ante la Justicia su desaparición, tras asegurar que la cantante sufre violencia de género.

La mujer detalló que no ve a su hija desde el 4 de octubre. El último contacto telefónico fue el 19 de octubre, Día de la Madre.

Apareció Lowrdez de Bandana (Instagram)

LA PALABRA DE LOWRDEZ DE BANDANA, TRAS LA DENUNCIA POR SU DESAPARICIÓN

“Chicos, me acabo de levantar, me cagué con las llamadas, no me dejan hacer nada”.

“Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible. No, chicos, no, no, no”.

“Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es”.

“Gracias por ocuparse por mí y estar pendiente”.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.