Lee tu horóscopo diario del 16 de abril de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La luna nueva en tu signo te llena de impulso y energía para iniciar proyectos laborales con mayor confianza, marcando un nuevo comienzo en tu camino profesional. Reorganizás tu economía y consolidás bases sólidas para crecer.

Tauro : La luna nueva en Aries te invita a mirar hacia adentro y proteger tu energía, soltando situaciones que ya no te suman para poder renovarte internamente. Dejás atrás conflictos y aprendés de experiencias pasadas.

Géminis : La luna nueva en Aries activa tus proyectos grupales y te impulsa a avanzar con ideas nuevas, recibiendo respuestas positivas en el ámbito laboral. Vas con decisión hacia lo que querés conquistar.

Cáncer : La luna nueva en Aries te desafía a salir de tu zona de confort profesional, animándote a tomar decisiones que impulsen tu crecimiento. Defendés tu lugar y superás obstáculos con valentía.

Leo : La luna nueva en Aries, signo de fuego como vos, despierta tu pasión y te impulsa a expandirte laboralmente, conectando con nuevas personas. Reconocés tu potencial y proyectás nuevos caminos.

Virgo : La luna nueva en Aries activa temas laborales y económicos, llevándote a retomar proyectos personales que habías dejado en pausa. Avances rápidos que traen entusiasmo y movimiento.

Libra : La luna nueva en tu signo opuesto, Aries, moviliza tus relaciones y te invita a abrirte más al otro, generando nuevas oportunidades de vínculo. Equilibrio en asociaciones que comienzan a dar frutos.

Escorpio : La luna nueva en Aries intensifica tu energía laboral y te empuja a iniciar nuevos caminos profesionales con determinación y coraje. Comienzo potente que trae motivación y crecimiento.

Sagitario : La luna nueva en Aries, signo de fuego, te llena de entusiasmo para comenzar proyectos y mejorar tu entorno familiar con nuevas iniciativas. Celebraciones y noticias positivas que elevan tu ánimo.

Capricornio : La luna nueva en Aries trae desafíos en el ámbito laboral que te impulsan a superarte y mejorar tu situación económica con esfuerzo sostenido. Crecimiento gracias al trabajo en equipo.

Acuario : La luna nueva en Aries activa tu comunicación y tus ideas, impulsándote a retomar vínculos y proyectos que pueden traer éxito personal. Estabilidad y logros compartidos con otros.