Lee tu horóscopo diario del 14 de abril de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Mercurio en tu signo activa tu mente y te impulsa a decir lo que pensás sin filtros, generando avances rápidos en trabajo y decisiones personales importantes. Tenés el poder de iniciar lo que deseás con claridad y determinación.

Tauro : Mercurio en Aries te invita a pensar antes de hablar y ordenar ideas internas. Buen momento para planificar en silencio y evitar conflictos innecesarios. Necesitás pausa mental para decidir con seguridad.

Géminis : Tu planeta regente en Aries acelera tu comunicación y te conecta con nuevas ideas, amistades y proyectos que se mueven con rapidez. Claridad total para avanzar con decisión.

Cáncer : Mercurio en Aries activa tu área profesional y te impulsa a tomar decisiones rápidas en el trabajo, aunque debés cuidar la impulsividad en lo que decís. Liderazgo para avanzar con firmeza.

Leo : Mercurio en Aries potencia tu fuego interno y te anima a comunicar tus ideas con fuerza, generando oportunidades de crecimiento y expansión personal. Acción rápida para conquistar metas.

Virgo : Mercurio en Aries te lleva a resolver temas pendientes con intensidad, enfrentando conversaciones necesarias que te ayudan a cerrar ciclos importantes. La muerte: transformación profunda para renacer mejor.

Libra : Mercurio en tu signo opuesto genera diálogos intensos en pareja o sociedades. Es clave escuchar tanto como hablar para evitar tensiones. Acuerdos que fortalecen vínculos.

Escorpio : Mercurio en Aries activa el trabajo diario y te impulsa a tomar decisiones rápidas que mejoran tu rutina, aunque debés evitar discusiones innecesarias. Dedicación para crecer laboralmente.

Sagitario : Mercurio en Aries potencia tu creatividad y te impulsa a expresar lo que sentís sin miedo, abriendo caminos en el amor y proyectos personales. Celebraciones y encuentros positivos.

Capricornio : Mercurio en Aries activa temas familiares y del hogar, generando conversaciones importantes que pueden traer cambios si sabés manejar el tono. Estabilidad si actuás con inteligencia.

Acuario : Mercurio en Aries acelera tu mente y comunicación, favoreciendo acuerdos, ventas y contactos clave para avanzar en tus objetivos actuales. Ideas nuevas que te impulsan.