Este miércoles se viralizó en las redes sociales y en la TV un video en el que se ve al inquilino de un edificio de Palermo propiciarle un brutal golpe a su perro, lanzándolo desde el aire hacia el piso.

Las imágenes recorrieron los noticieros y los vecinos del sujeto, que fue detenido por la Policía de la Ciudad, comentaron que la familia tiene más perros, y que temen por la seguridad de las mascotas, por lo que se colocó un agente de consigna.

Denuncian a un hombre por maltrato animal en Palermo y fue detenido (Foto: captura TN)

El video muestra cómo el hombre sigue al perro hasta el palier bajando por la escalera, pero al llegar a la puerta, el sujeto lo toma del cuello por atrás, y tras levantarlo en el aire, lo lanza violentamente hacia el piso, tras lo cual deshace su camino.

Leé más:

El pedido de Mario Pergolini tras ver el videoclip de Callejero Fino: “Cuando me muera, quiero lo mismo”

VIDEO DE MALTRATO ANIMAL EN PALERMO: QUÉ PASÓ CON EL HOMBRE QUE AGREDIÓ A SU PERRO

“Afortunadamente, el encargado de este edificio escuchó los quejidos del animal, buscó en la cámara y entregó el video a Verónica, una vecina que se animó a denunciar”, contó el cronista de Telefe Noticias.

Foto: captura Telefe

La vecina relató que no es la primera vez que hay problemas con esa familia, pero que nunca pensaron que iban a llegar a eso. Por su parte, el abogado Marcelo Chumbita reconoció que el sujeto no seguirá detenido por mucho tiempo.

“Lamentablemente, solo tiene penas de entre 15 días y un año, por lo que no iría preso, porque toda pena que sea menor a 3 años es excarcelable”, señaló, aunque adelantó que buscará la manera de quitarle a todos los animales que tiene a cargo.

Leé más:

La desopilante confesión de Marta Fort sobre su terapia: “Quiero que De Brito tenga envidia”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.