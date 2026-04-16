Este miércoles se viralizó en las redes sociales y en la TV un video en el que se ve al inquilino de un edificio de Palermo propiciarle un brutal golpe a su perro, lanzándolo desde el aire hacia el piso.
Las imágenes recorrieron los noticieros y los vecinos del sujeto, que fue detenido por la Policía de la Ciudad, comentaron que la familia tiene más perros, y que temen por la seguridad de las mascotas, por lo que se colocó un agente de consigna.
El video muestra cómo el hombre sigue al perro hasta el palier bajando por la escalera, pero al llegar a la puerta, el sujeto lo toma del cuello por atrás, y tras levantarlo en el aire, lo lanza violentamente hacia el piso, tras lo cual deshace su camino.
Leé más:
El pedido de Mario Pergolini tras ver el videoclip de Callejero Fino: “Cuando me muera, quiero lo mismo”
VIDEO DE MALTRATO ANIMAL EN PALERMO: QUÉ PASÓ CON EL HOMBRE QUE AGREDIÓ A SU PERRO
“Afortunadamente, el encargado de este edificio escuchó los quejidos del animal, buscó en la cámara y entregó el video a Verónica, una vecina que se animó a denunciar”, contó el cronista de Telefe Noticias.
La vecina relató que no es la primera vez que hay problemas con esa familia, pero que nunca pensaron que iban a llegar a eso. Por su parte, el abogado Marcelo Chumbita reconoció que el sujeto no seguirá detenido por mucho tiempo.
“Lamentablemente, solo tiene penas de entre 15 días y un año, por lo que no iría preso, porque toda pena que sea menor a 3 años es excarcelable”, señaló, aunque adelantó que buscará la manera de quitarle a todos los animales que tiene a cargo.
Leé más:
La desopilante confesión de Marta Fort sobre su terapia: “Quiero que De Brito tenga envidia”
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.