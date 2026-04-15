Luego de los nervios y la adrenalina que se vivió en una nueva gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló que Franco Zunino y Martín Rodríguez (ambos fulminados por el nuevo líder de la casa, Juani Car), Jessica “La Maciel”, Danelik Galazan, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Nazareno Pompei, Gisela “Yipio” Pintos y Brian Sarmiento quedaron nominados por decisión de los jugadores.

De esta manera, son nueve los participantes que se juegan su permanencia en el programa. Pero, cabe destacar que las primeras 24 horas será placa positiva y después pasará a ser negativa. Además, el conductor sacará de placa a dos jugadores este jueves (con más votos positivos), y el resto quedará a merced de la decisión del público antes de abandonar el ciclo el próximo lunes.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL LÍDER DE GRAN HERMANO FULMINÓ A DOS PARTICIPANTES Y DESATÓ UN CRUCE FEROZ EN VIVO

Una gala cargada de tensión sacudió a Gran Hermano: Generación Dorada cuando el líder de la semana -Juani Car- tomó una decisión que no pasó desapercibida: fulminó a dos participantes y desató un fuerte cruce en vivo que dejó a todos en shock.

“Voy a fulminar a Franco Zunino”, anunció sin vueltas el líder, generando una reacción inmediata. Del otro lado, la respuesta no tardó en llegar: “Me lo esperaba, la verdad que me lo esperaba”, lanzó, en medio de un clima que rápidamente se volvió espeso.

Pero la jugada no terminó ahí. A la hora de dar un segundo nombre, Juani fue por más: “Voy a fulminar a Martín Rodríguez también. Le devuelvo la fulminación que me dio. Hace mucho que no está en placa y me gustaría verlo”, cerró, dejando en claro que su estrategia también tiene cuentas pendientes.

Foto: Captura (Telefe)

Por su parte, el segundo fulminado intentó mantenerse firme: “Lo único que quiero es quedarme… mi juego es mi juego y la gente lo ve”, expresó, apelando al apoyo del público.

Foto: Captura (Telefe)

Así, con Franco Zunino y Martín Rodríguez directamente en placa y sin posibilidad de nominar, la casa quedó completamente revolucionada. ¿Quién será el próximo participante en abandonar la casa de Gran Hermano?