La desaparición de Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, sigue generando conmoción.

Este jueves por la mañana, se montó un operativo policial en el domicilio donde se alojaba la cantante, ubicado en el barrio porteño de Palermo, mientras continúa la búsqueda para dar con su paradero.

Según informó el móvil de Desayuno Americano (América TV), el procedimiento ocurrió antes de las 9 de la mañana. En el interior del lugar se encontraba la pareja de Lowrdez, quien sería el dueño del departamento.

“Primero llegaron cuatro policías, ahora hay seis. Algunos de ellos pertenecen al área de violencia de género”, relató el cronista desde el lugar.

El notero también comentó que un vecino brindó detalles sobre la relación tóxica de la artista con su pareja: “Contó que la relación de Lowrdez con el muchacho iba y venía”.

Desde el estudio, Pamela David aportó la última información recibida de Mabel, la madre de Lowrdez, quien se encuentra profundamente preocupada por su hija.

“No es que iban y volvían porque estaban en crisis y no sabían si el amor existía o no, sino que estaba marcada por la violencia en el pasado, y estamos viendo si no en el presente”, señaló la conductora.

Pamela también reveló que la joven habría presentado señales físicas compatibles con episodios de agresión: “Negado por ella, pero llegó con moretones el 4 de octubre, al cumpleaños de su mamá, diciendo que eran producto de una caída de la escalera”.

Y cerró con una reflexión contundente sobre los indicios de violencia: “Eso es de manual. Cuando una víctima de violencia de género se tapa los moretones con maquillaje y dice que se golpeó con otra cosa, es porque está sometida”.

Por su parte, Carlos Salerno aclaró en vivo: “No están allanando, están buscando el paradero de una mujer”.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.