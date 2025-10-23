Después de casi tres semanas de angustia, Lowrdes Fernández de Bandana finalmente apareció. La Policía confirmó que la cantante se encuentra en una vivienda de la zona oeste del Gran Buenos Aires y, minutos después, se difundió la videollamada de la comunicación con efectivos de la Ciudad.

Las imágenes muestran a Lourdes conmovida y con dificultades para expresarse, lo que generó aún más preocupación entre sus familiares. La artista llevaba 19 días sin comunicarse con su entorno, lo que mantuvo en vilo a todos.

Según detalló el periodista Ignacio González Prieto en TN, ahora se activó un protocolo especial para estos casos. Lourdes será sometida a una evaluación por parte de psicólogos y psiquiatras especializados, quienes intentarán determinar si la cantante sufrió secuelas psicológicas, estrés, traumas o si estuvo expuesta al consumo de fármacos o drogas.

POR QUÉ LOURDES FERNÁNDEZ DE BANDANA ESTUVO 19 DÍAS DESAPARECIDA

El periodista adelantó que a Lourdes se le realizará una revisión médico legal para detectar posibles lesiones compatibles con violencia de género. Los especialistas buscarán marcas o heridas de distinta data, como signos de estrangulamiento, golpes en la cabeza, rostro, cuello o marcas en brazos y piernas, que puedan dar cuenta de situaciones de agresión.

La preocupación por Lourdes no es nueva. Hace algunos meses, la artista publicó un posteo en sus redes sociales donde denunció públicamente a su pareja, Leandro García Gómez, mostrando su rostro con moretones y relatando el calvario que vivía.

“Si pasa, denuncien. No tengan miedo. Me filmó sin que supiera, me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento o porque me emborrachaba. Me ponía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. El amor no duele”, escribió Lourdes en ese momento. También contó que, cuando los vecinos escuchaban sus gritos, su pareja les decía que sufría ataques de pánico.

Este jueves, efectivos policiales allanaron la viviena García Gómez en el marco de la búsqueda, pero no lograron ubicarla allí. No obstante, el sujeto habló con los medios de una forma bastante precipitada y dejó frases preocupantes.

