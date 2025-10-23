El caso que involucra a Leandro García Gómez, el novio de Lowrdez, acusado de violencia de género, suma nuevos y alarmantes testimonios. En el programa LAM,el cronista Santiago Riva Roy compartió la declaración de una vecina del joven, quien decidió hablar bajo anonimato por miedo, pero no dudó en describir la gravedad de lo que vivió.

“Esta persona me dijo ‘él es un barrilete. Tiene dos hijas a las cuales no puede ver por violento. Es un psicópata”, contó la mujer en diálogo con el periodista.

La testigo relató que la situación se tornó desesperante durante la madrugada del 4 de septiembre, cuando escuchó pedidos de auxilio desde el departamento: “Cuando ella gritaba ‘socorro’, llamé al 911”, recordó.

Foto: Instagram (@lowrdez)

Entre el miedo y la impotencia, la vecina reveló que no quiso mostrarse públicamente por temor a represalias: “Obviamente ni de espalda me quiso dar la nota. Me dijo: ‘vivo con este loco, los veo siempre. Te paso toda esta data, pero no puedo ni salir’”, reconstruyó Riva Roy en el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

Santiago Riva Roy: “Esta persona me dijo ‘él es un barrilete. Tiene dos hijas a las cuales no puede ver por violento. Es un psicópata“.

CONFIRMAN QUE LOWRDEZ FERNÁNDEZ SUFRIÓ VIOLENCIA DE GÉNERO POR PARTE DE SU EX Y QUE ESTÁ EN LA CASA DE ÉL

En Puro Show, la mejor amiga de Lowrdes Fernández aseguró que la cantante habría sufrido violencia de género anoche por parte de su ex, Leandro, ella la habría asistido y luego habría vuelto al departamento de él.

“Lowrdez está con eol golpeador, ayer él me mandó un mensaje en tono amenazante porque ella trató de zafar, la golpeó un montón y ella vino a casa a dormir, la había golpeado en la costilla, no se podía ni mover, le di diclofenac por el dolor que tenia y después cayó de nuevo y se fue otra vez”, relató la mujer en diálogo con el programa de eltrece.

La amiga de Lowrdez Fernández habló con Fernanda Iglesias en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Luego, la amiga de la artista sumó información sobre el estado de salud: “Para mí el golpeador la agarró del cuello, ella dice que tiene angina pero para mí tiene ese problema que no puede ni hablar porque él la maltrató“. Y cerró: ”Cuando llegó la policía ella se fue a esconder a la terraza del edificio de él”.