Tras más de 12 horas de trabajo, la Policía de la Ciudad detuvo este jueves a la noche a Leandro García Gómez por haber retenido de forma ilegal a Lowrdez Fernández, la cantante de Bandana que permanecía desaparecida desde el 4 de octubre.

Desde horas de la mañana los medios de comunicación se instalaron en la esquina de Guatemala y Ravignani, en el barrio de Palermo, donde vive García Gómez, debido a que los allegados de la cantante aseguraban que se encontraba en ese lugar.

Foto: Instagram (@lowrdez)

Más tarde, en una comunicación de la cantante de 44 años con la Policía de la Ciudad se divulgó que estaba oculta en la casa de una amiga en la Zona Oeste del Conurbano Bonaerense. Sin embargo, la presencia policial en la casa de García Gómez nunca se interrumpió con el objeto de encontrar a Lowrdez.

Leé más: Video: así pudo saber la Policía dónde está Lowrdez de Bandana

DETUVIERON AL EX DE LOURDES DE BANDANA TRAS HALLARLA INCONSCIENTE EN SU DOMICILIO

“Ella está en un estado crítico, dicen que está en un estado de sobredosis, y su vida corre riesgo”, señaló Yanina Latorre sobre el final de LAM. “A él no lo podían encontrar en un principio, pero algunos dicen que lo encontraron en un pasillo y después en un placard”, agregó.

Fotos: capturas América TV

“Él va preso, obviamente, y a ella la van a tener que llevar porque está muy deteriorada. (…) Policía científica está buscando con qué la drogó y todos los vestigios de lo que ella podría tener en el cuerpo”, agregó Yanina, que contó que “una persona que está dentro del departamento que me dice que ella está totalmente destruída y drogada. Le están poniendo un suero en este momento”, agregó.

Leandro García Gómez, ex pareja de Lowrdez Sánchez (Fotos: capturas América TV)

“Me dicen que este tipo estaba en La Cámpora y fue parte del gobierno de Alberto Fernández. Este tipo tiene que estar muy bancado por la política porque a ella le hizo de todo y a la ex mujer también. Estuvo con tobillera muchos años”, en referencia a que García Gómez tiene una restricción perimetral hacia sus hijas.

Leé más:

Estremecedor testimonio de la vecina del novio de Lowrdes, acusado de violencia de género: “Es un psicópata”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.