Tras el rescate de Lowrdez Fernández de Bandana, quien fue hallada en delicado estado en el departamento de su exnovio Leandro Gómez García, Valeria Gastaldi se expresó con contundencia en las redes sociales.

El agresor fue denunciado por violencia física, psicológica y privación ilegítima de la libertad y en las últimas horas quedó detenido.

La cantante fue trasladada al Hospital Fernández, donde permanece bajo atención médica y contención psicológica.

Minutos después de conocerse la noticia, Valeria publicó un sentido mensaje en sus redes para pedir justicia por su compañera y remarcar la importancia de no callar ante la violencia de género.

El fuerte pedido de Valeria Gastaldi luego de que Lowrdez fuera rescatada de su exnovio:

“Nunca es tarde para decir ‘ni una menos’. Justicia, por favor. Que dure”, escribió con firmeza Valeria.

“Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia. Mucho amor para la familia de Lou. Mabel”, agregó, en referencia a la madre de Lowrdez, quien fue clave en la denuncia que permitió el rescate.

El contundente mensaje de Valeria Gastaldi tras el rescate de Lowrdez de Bandana de su exnovio (Foto: Instagram)

El posteo de Gastaldi se viralizó rápidamente entre los seguidores del grupo, que expresaron su apoyo y preocupación por la salud de Lowrdez, mientras la justicia avanza en la investigación.

LOWRDEZ DE BANDANA FUE RESCATADA Y TRASLADADA AL HOSPITAL FERNÁNDEZ

Fueron momentos de máxima tensión las que se vivieron este jueves por la tarde en el barrio porteño de Palermo, cuando Lowrdes Fernández, integrante del grupo Bandana, fue trasladada en ambulancia por el SAME al Hospital Fernández, tras ser hallada en delicado estado de salud en el departamento de su novio, Leandro García Gómez, acusado de retenerla contra su voluntad.

Según informó TN, la artista subió por sus propios medios a la ambulancia, aunque su aspecto generó preocupación entre los presentes.

“Acaba de subir Lowrdes a la ambulancia, subió caminando, nos daba intriga si iba a hacerlo en una camilla o en una silla de ruedas, porque desconocíamos su estado”, relató la cronista Julieta Vismara en vivo desde el lugar.

