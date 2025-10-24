Virginia Da Cunha habló tras el dramático rescate de Lowrdez Fernández, su compañera en Bandana, quien estuvo privada de su libertad por su exnovio, Leandro Gómez García, denunciado por violencia física y psicológica.

“No subí ni respondí nada respecto a Lowrdez hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aún más perjudicada”, escribió la cantante y modelo en una historia que subió a Instagram, minutos después de que su colega fuera socorrida por la policía y su exnovio fuera detenido.

Atenta a los hechos, Virginia agregó: “Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y de hoy y gracias a Dios la justicia llegó a tiempo. Te amamos Lowrdez”.

Y concluyó agradeciéndole a dos de sus compañeras de Bandana, banda que se había reencontrado y firmado contrato para volver a los escenarios: “Gracias Valeria y Lissa”.

Virginia Da Cunha rompió el silencio tras el rescate de Lowrdez de Bandana (Foto: Instagram)

Bandana se reencontró (Movilpress)

LOWRDEZ DE BANDANA FUE RESCATADA Y TRASLADADA AL HOSPITAL FERNÁNDEZ

Fueron momentos de máxima tensión las que se vivieron este jueves por la tarde en el barrio porteño de Palermo, cuando Lowrdes Fernández, integrante del grupo Bandana, fue trasladada en ambulancia por el SAME al Hospital Fernández, tras ser hallada en delicado estado de salud en el departamento de su novio, Leandro García Gómez, acusado de retenerla contra su voluntad.

Según informó TN, la artista subió por sus propios medios a la ambulancia, aunque su aspecto generó preocupación entre los presentes.

“Acaba de subir Lowrdes a la ambulancia, subió caminando, nos daba intriga si iba a hacerlo en una camilla o en una silla de ruedas, porque desconocíamos su estado”, relató la cronista Julieta Vismara en vivo desde el lugar.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.