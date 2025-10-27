Lourdes Fernández decidió romper el silencio y llevar tranquilidad a sus seguidores después de los dramáticos días que le tocó atravesar. La cantante de Bandana reapareció en sus redes sociales y confirmó que, a pesar de todo lo ocurrido, volverá a subirse a los escenarios.

El jueves, Lourdes compartirá show en el Gran Rex junto a Germán Tripel y la banda internacional A Teens. Su participación estuvo en duda tras el escándalo que la tuvo como protagonista el jueves 23 de octubre, cuando fue encontrada en el departamento de su ex, Leandro García Gómez, y debió ser trasladada al Hospital Fernández.

En un video publicado en Instagram, Lowrdez agradeció el apoyo recibido: “Muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente, estoy muy bien. Gracias al Hospital Fernández porque me dieron una medicación que hace posible que yo ya mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves”.

Lourdes Fernández (Foto: Instagram @lowres)

LOURDES FERNÁNDEZ REAPARECIÓ FRENTE A SUS FANS TRAS EL DRAMA CON SU EX, LEANDRO GARCÍA GÓMEZ

La artista no esquivó el tema de su desaparición y la detención de su ex. “Sé que pasaron cosas, que yo siento que me debo a mi público como a la gente que tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño, que es volver al Gran Rex”, expresó. Y cerró con una frase que refleja su presente: “Un día a la vez”.

En medio de la conmoción, Lissa Vera, su compañera en Bandana, reaccionó al posteo en el que Lourdes le apuntó directamente. Lejos de mostrarse preocupada, Lissa fue contundente: “Si me está peleando, es porque la estúpida está bien”. Además, lanzó una frase que se viralizó: “La prefiero ofendida y viva, que muerta”.

A pesar de los rumores y la incertidumbre, Lourdes Fernández confirmó que será parte de la primera presentación de Bandana en su regreso. La expectativa es enorme y sus fans celebran que, después de tanto dolor, la artista vuelva a apostar por la música y los escenarios.

