El posteo de Lourdes Fernández tras la imputación de Leandro García Gómez dejó en claro su enojo con Lissa Vera, su compañera de Bandana que denunció el dirigente político, y ahora la cantante reaccionó a los reproches.
“No me afecta porque es lo esperado. Dije desde el día uno que va a estar muy enojada conmigo por todo este revuelo, pero también era la única manera que las cosas sucedan”, afirmó Lissa.
En su descargo, Fernández cuestionó sin mencionar a Vera: "hace tres años que no sabe de mí y que al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién".
Más sobre este tema
Publicación que Lowrdez acompañó en Instagram rodeada por sus supuestas fieles amigas de toda la vida.
La reflexión de Lissa Vera tras el ataque de Lowrdez
“Por un lado, me duele; y por otro, me pone contenta porque tiene la fuerza para pelear y enojarse conmigo. No me sorprende para nada y tampoco me lo tomo tan personal ni mucho menos”, enfatizó en diálogo con TN.
“Es lo esperado y es la respuesta esperada de una persona que está totalmente captada por un demente, así que no hay problema”, cerró Lissa Vera sobre Lourdes Fernández, a un mes del recital que marcará el regreso de Bandana.