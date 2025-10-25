El posteo de Lourdes Fernández tras la imputación de Leandro García Gómez dejó en claro su enojo con Lissa Vera, su compañera de Bandana que denunció el dirigente político, y ahora la cantante reaccionó a los reproches.

“No me afecta porque es lo esperado. Dije desde el día uno que va a estar muy enojada conmigo por todo este revuelo, pero también era la única manera que las cosas sucedan”, afirmó Lissa.

En su descargo, Fernández cuestionó sin mencionar a Vera: "hace tres años que no sabe de mí y que al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién".

Publicación que Lowrdez acompañó en Instagram rodeada por sus supuestas fieles amigas de toda la vida.

Las Bandana en acción (Foto: Movilpress)

La reflexión de Lissa Vera tras el ataque de Lowrdez

“Por un lado, me duele; y por otro, me pone contenta porque tiene la fuerza para pelear y enojarse conmigo. No me sorprende para nada y tampoco me lo tomo tan personal ni mucho menos”, enfatizó en diálogo con TN.

“Es lo esperado y es la respuesta esperada de una persona que está totalmente captada por un demente, así que no hay problema”, cerró Lissa Vera sobre Lourdes Fernández, a un mes del recital que marcará el regreso de Bandana.