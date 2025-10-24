El caso de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- continúa sumando capítulos y conmoción. Tras el operativo policial en el que fue rescatada, la cantante declaró ante la Justicia, aunque su testimonio sorprendió a todos por el tono y el contenido.

Según contó Ángel de Brito en LAM, Lourdes no respondió preguntas durante la indagatoria, pero sí dejó en claro una postura que llamó la atención: “Lourdes le dijo a los especialistas del Fernández que ella está bien con su pareja”, reveló.

La afirmación se contradice con el contexto del caso, donde la causa seguirá adelante aunque ella no quiera, ya que existen dos denunciantes independientes: Lissa Vera y Mabel, la mamá de Lourdes.

“Ella relató en una primera entrevista que no quiere ver a su mamá. Esto me lo decía su mamá hoy también”, agregó De Brito en el programa que conduce por América.

Sin embargo, desde el fuero judicial mantienen una postura clara: para los profesionales que analizan la situación, las declaraciones de Lourdes estarían “contaminadas” por la violencia psicológica ejercida sobre ella, en relación con su vínculo con Leandro García Gómez, actualmente detenido en el marco de la causa: “Para la justicia, los dichos de Lourdes están contaminados por la violencia que él ejerce sobre ella”, cerró De Brito.

"LE FISURÓ UNA COSTILLA": EL TESTIMONIO MÁS FUERTE DE VALERIA GASTALDI SOBRE EL EX DE LOWRDEZ

La preocupación por la situación de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- sigue creciendo y, esta vez, fue Valeria Gastaldi quien decidió romper el silencio. En una nota que dio a Telenoche, la cantante narró con crudeza lo que venía atravesando la cantante junto a su expareja, Leandro García Gómez.

“Ella acepta que él es violento. Él la llamaba llorando, diciéndole que si no volvía se mataba, o que si ella hablaba sus hijas no la iban a querer ver más. La empezó a acorralar psicológicamente”, relató Valeria en vivo.

Según Gastaldi, la manipulación emocional se mezclaba con un contexto de aislamiento, donde él buscaba supervisar cada decisión personal y profesional de Lourdes.

Además, cuando en el estudio le preguntaron si él actuaba como manager, la entrevistada detalló: “De Bandana, no. De Lourdes, sí. Él la manejaba a ella individualmente. Y eso también fue un problema, porque nosotras tomamos un mánager para la banda, y él se volvió loco”.

La cantante calificó su comportamiento como peligroso y controlador, y aseguró que el hombre incluso realizaba acciones para supervisar o interferir en sus comunicaciones: “Él tenía muchos contactos, mucha manera de hacer inteligencia”, expresó.

Valeria Gastaldi: “Él le fisuró una costilla a Lourdes. Y le intervenía los teléfonos a ella, a la madre, al asistente. Es más peligroso de lo que se ve”.

Y cerró: “Él le fisuró una costilla a Lourdes. Y le intervenía los teléfonos a ella, a la madre, al asistente. Es más peligroso de lo que se ve”.