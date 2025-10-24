La escena fue tan sorpresiva como contundente. En América Noticias mostraron el momento exacto en el que la policía irrumpió a la fuerza para rescatar a Lourdes Fernández, conocida como Lowrdez de Bandana, tras horas de tensión y preocupación por su estado de salud.

Según relataron en el ciclo, los efectivos actuaron luego de insistir para que la justicia autorizara el allanamiento en la casa del ex de la cantante, Leandro García Gómez, algo que —según remarcaron— “tendría que haber sido al minuto”. La puerta terminó destrozada, pero el operativo fue clave para hallarla y asistirla inmediatamente.

Lo más insólito ocurrió segundos después. Una vez dentro del lugar, los policías encontraron a Lourdes y fue ella misma quien señaló algo que los desconcertó: el placard. Al abrir la puerta, los oficiales descubrieron que, quien estaba escondido entre la ropa, era Leandro.

Foto: Captura (América)

El relato dejó en claro que la intervención policial fue determinante y que los efectivos no solo se limitaron a rescatar a la cantante, sino que también revisaron el espacio hasta dar con el sospechoso, quien fue reducido en el acto.

¡Tremendo!

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LAS IMÁGENES DEL NOVIO DE LOWRDEZ ESPOSADO: FUE TRASLADADO A LA ALCALDÍA DE LA CIUDAD

Luego de varias horas de tensión por saber dónde se encontraba Lourdez Fernández de Bandana -más conocida como Lowrdez- después de que su mamá denunciara haber perdido contacto con ella desde el 4 de octubre, finalmente el juez firmó la orden de allanamiento para ingresar al domicilio de Leandro García Gómez, su novio y quien fue señalado de retener a la artista contra su voluntad.

A la medianoche, la policía trasladó a Leandro García Gómez minutos después de que la cantante fuera llevada al Hospital Fernández.

Foto: Movilpress

El joven fue detenido luego de que arribaran varios efectivos, 12 horas después del primer ingreso al lugar (ubicado en el barrio de Palermo) junto a la policía científica, en medio de un megaoperativo y las dudas sobre el estado físico y emocional de la artista.

Foto: Captura (TN)

Leandro salió de su casa esposado, mientras que Lowrdes fue asistida por el SAME (y trasladada al Hospital Fernández), luego de que se difundiera que la cantante habría sido encontrada bajo algunos efectos de drogas: “Ella está en un estado crítico, dicen que de sobredosis, y su vida corre riesgo”, había señalado Yanina Latorre sobre el final de LAM.

Foto: Captura (TN)

Y culminó: “A él no lo podían encontrar en un principio, pero se quiso escapar por la terraza y lo detuvieron”.

La detención de Leandro García Gómez (Foto: Movilpress)

La detención de Leandro García Gómez (Foto: Movilpress)

La detención de Leandro García Gómez (Foto: Movilpress)

La detención de Leandro García Gómez (Foto: Movilpress)