Mabel habló con desesperación y angustia luego de que Lowrdez Fernández fuera rescatada por la policía, tras permanecer sometida y privada de su libertad por Leandro García Gómez en un departamento de Palermo.

La mujer había denunciado que no podía localizar a su hija y que había advertido signos de violencia en su cuerpo la última vez que la vio, el 4 de octubre.

La noche del jueves, la cantante fue socorrida en un delicado estado de salud.

El agresor fue detenido y será imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género y suministro de narcóticos.

Mablel rompió el silencio en Bondi

“Está muy enojada conmigo, pero viva”, dijo Mabel en el stream que conduce Ángel en Bondi Live.

Durante la entrevista, Mabel relató que se acercó al Hospital Fernández, donde el SAME trasladó a Lowrdez, pero que no pudo verla.

“No la vi porque está muy enojada conmigo. Ya me lo esperaba, es típico”, le dijo a De Brito.

Visiblemente preocupada, agregó: “No hablé directamente con ella, pero no está consciente del peligro. Vi un programa donde dijo que yo estoy loca”.

El conductor intervino: “No entiende el riesgo que corre su vida… Él la tenía muy sedada. Por ahora no encontraron drogas”.

Y Mabel cerró con una frase contundente: “Ella está re enojada conmigo, pero como dice Lissa Vera: ‘enojada, pero con vida’... Es una situación muy difícil”.

Y cerró sobre el estado de negación de Lowrdez: “Esto es de libro: te golpean y después te llevan un ramo de flores, y una piensa que fue culpa suya”.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.