Ahora Lowrdez de Bandana está bien, a resguardo en la casa de una amiga bajo custodia policial, pero el jueves por la noche debió ser asistida por el Same luego de que la rescataran del departamento del exnovio y se filtró el primer informe médico.

“La cantante refiere consumo de cocaína y alcohol”, leyó Cora Debarbieri.

Ahí, la periodista de Lape Club Social aclaró: “Aunque el análisis de alcoholemia dio negativo y el resultado de test de la droga va a estar disponible más adelante”.

“Refiere consumo de una droga por insomnio, y manifestó haber abandonado su tratamiento psicoterapéutico”, siguó.

La dolencia de Lowrdez

“Ingresó con dolor de garganta y se le indicó antibiótico”.

“No figura que haya estado golpeada ni se le detectaron lesiones visibles”.

La amenaza de Leandro García Gómez

“Si me denuncias te voy a matar porque voy a perder la revinculación con mis hijas”, exclamó Leandro García Gómez al ser detenido por la Policía dentro de su hogar.

Por eso, Lourdes “ayer no quería subirse a la ambulancia” porque ella decía: “Si me subo él me va a matar”.

Además, Mauro Szeta recordó que “la víctima tirada y balbuceaba” anoche cuando “la bajaron” y que “la tuvieron que contener con suero” porque también “estaba deshidratada”.