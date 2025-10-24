La situación de Lowrdes de Bandana se convirtió en un caso testigo de mujeres que sufren violencia de género, y luego de 12 horas de tensión la cantante fue rescatada de la casa del exnovio, quien fue imputado por privación ilegítima de la libertad.

"Lourdes está en la casa de una amiga con custodia policial“, contó Angie Balbiani.

Luego, la panelista de Puro Show aseguró que “se evalúa citarla” ”en persona", para “escucharla antes de avanzar con la imputación de su pareja”.

Lo cierto es que luego los médicos constataron que Lourdes Fernández estaba deshidratada, y ella misma admitió que había consumido cocaína, vodka y somníferos.

Cómo estaba el departamento

“En el departamento que se allanó, había pipas y blister de pastillas, botellitas vacías de vodka, y es probable que ahora el acusado siga preso todo el fin de semana”, afirmó.

“Se procedió a golpear la puerta no siendo atendido por la persona que estaba. (...) Razón por la cual, en virtud del peligro de vida, se realizó una apertura mecánica, hallando a la mujer buscada en una de las habitaciones, la cual poseía un buen estado de salud”, continuó.

Leandro García Gómez detenido por el secuestro de Lourdes Fernández. Captura: TN

Entonces, Angie precisó: “Hallándose al imputado oculto en el interior de un placard, quien opuso resistencia intentando darse a la fuga por una ventana que da un pulmón del edificio”

“Había pipas, blister de pastillas y botellas de vodka vacías”, describió Angie el sitio donde estaba cautiva Lowrdez de Bandana.