La causa que involucra a Lowrdez Fernández sumó detalles impactantes en las últimas horas.

La cantante de Bandana, que estuvo cautiva en un departamento por su expareja, Leandro García Gómez, fue rescatada por la policía tras un operativo que incluyó momentos de máxima tensión y un allanamiento clave.

Según informó Angie Balbiani en el programa Puro Show, la artista se encuentra ahora en la casa de una amiga, bajo custodia policial. Las autoridades evalúan citarla a declarar de manera presencial, antes de avanzar con la imputación formal contra su ex pareja.

El procedimiento policial arrancó después de que el juez Santiago Viñones ordenara el allanamiento, tras más de 12 horas con la policía apostada fuera del departamento, pero dentro del edificio.

Así salió Lowrdez Fernández en la ambulancia del SAME Por: MOVILPRESS

Los efectivos golpearon la puerta varias veces, pero nadie respondió. En ese lapso, el acusado llegó a salir del departamento para comprar un chupetín, en una actitud que los investigadores calificaron como una burla, ya que no se trató de una necesidad básica.

Ante el peligro de vida para la víctima, la policía decidió forzar la entrada con un cerrajero. Una vez adentro, encontraron a Lowrdez Fernández en una de las habitaciones, en buen estado de salud.

Según el parte policial, esto significa que estaba con vida y sin lesiones visibles, aunque luego fue asistida y puesta a resguardo por personal femenino y el SAME.

QUÉ ENCONTRARON EN EL DEPARTAMENTO DONDE LOWRDEZ FERNÁNDEZ ESTABA PRIVADA DE SU LIBERTAD

Según informó Balbiani en el programa de eltrece, mientras aseguraban a la víctima, los policías revisaron el resto de la vivienda. Allí hallaron al acusado, Leandro, oculto dentro de un placard. El hombre intentó escapar por una ventana que da a un pulmón del edificio, pero fue reducido de inmediato.

Leandro Gómez García, el ex de Lowrdez Fernández, detenido (Foto: captura de eltrece).

“El personal de criminalística secuestró pipas, blisters de pastillas y botellas de vodka vacías. No encontraron drogas ilegales, pero los elementos incautados serán analizados en la causa", detalló la periodista en Puro Show.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.