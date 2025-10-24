La noticia sacudió al mundo del espectáculo y generó un fuerte debate en redes sociales: Leandro García Gómez, expareja de Lowrdez Fernández (integrante de Bandana), fue detenido y ya circula la primera imagen de su estadía en la justicia.

Según revelaron en el programa Mujeres Argentinas, la detención se produjo en la alcaidía número 4, ubicada en el barrio Nueva Pompeya, sobre la calle Besley al 3800. Pampa Mónaco confirmó que García Gómez está solo, aislado y sin contacto con otros detenidos. La decisión apunta a resguardar su integridad física mientras espera ser trasladado a indagatoria.

“Me dicen que está solo, aislado y sin contacto con otros detenidos para, obviamente, cuidar su integridad física. Vos del otro lado me dirás por qué, si es una persona que le ha hecho tanto daño a otra, pero la realidad es que hay que cuidarlo, porque este hombre tiene que llegar bien a declarar si le dan prisión preventiva a juicio y tiene que ser enjuiciado con todas las garantías del Estado”, explicó el periodista.

Leandro Gómez García, el ex de Lowrdez Fernández, detenido (Foto: captura de eltrece).

El panel remarcó que, aunque la indignación social es enorme, la justicia debe garantizar la seguridad del detenido: “De nada sirve que le pase algo en una comisaría o en una cárcel, aunque la gente lo quisiera, porque la gente siempre cuando hay una cosa así se lo quieren comer vivo, pero hay que cuidarlo y está aislado y esperando que lo lleven a la indagatoria”.

EL CONTRATE DE LAS IMÁGENES DEL EX DE LOWRDEZ: DE LA PREPOTENCIA A LA SOLEDAD DE LA CELDA

Durante la emisión de eltrece, los periodistas compararon la imagen actual de Leandro García Gómez detenido con la actitud desafiante que mostró horas antes: “Fijate además esta imagen cómo contrasta con la que él tenía ayer cuando prepotente salía por la vereda, que canchero decía... ‘¿quién me denunció, dónde está la denuncia?’“.

Leandro Gómez García, el ex de Lowrdez Fernández, antes de ser detenido (Foto: captura de eltrece).

Mientras tanto, recordaron el drama que vivió Lowrdez Fernández: “Mientras él se mostrataba prepotente frente a la prensa, Lourdes estaba en el departamento secuestrada por este tipo, seguramente salió, cerró con llave y Lourdes adentro sin poder hacer nada, vulnerada absolutamente y dejada de lado por muchas horas por una justicia que actuó tarde, demasiado tarde, pese a los pedidos del fiscal de primera hora”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.