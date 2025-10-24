La primera noche en prisión de Leonardo García Gómez, ex pareja de Lowrdez Fernández (integrante de Bandana), estuvo marcada por la tensión y los malos tratos.

Así lo reveló una periodista en el programa Lape Club Social Informativo, donde detalló cómo fueron las horas posteriores a su detención y qué se espera para las próximas instancias judiciales.

Según la información que trascendió desde la alcaldía, García Gómez pasó una noche alterado y con malos tratos.

Leandro Gómez García, el ex de Lowrdez Fernández, detenido (Foto: captura de eltrece).

“Lo que nos dijeron es que pasó una noche alterado acá dentro de esta alcaldía, con malos tratos, así que veremos si esa va a ser la postura que va a tener cuando preste declaración indagatoria ante el juez”, relató la periodista en el ciclo.

EL TRASLADO A TRIBUNALES Y LA INDAGATORIA CLAVE DE LEANDRO GARCÍA GÓMEZ

En las próximas horas, García Gómez será trasladado a la zona de tribunales para enfrentar la indagatoria. Este procedimiento es central en la causa: “El detenido se va a sentar frente al juez, el juez le va a preguntar por los hechos y él se puede negar o no a declarar. Y ahí, con todas las pruebas que tiene el juez, analiza y determina la imputación del detenido”, explicaron en el programa de América.

La expectativa está puesta en la actitud que tomará García Gómez frente al magistrado, especialmente después de una noche tan complicada en la alcaldía. El entorno de la cantante también será convocado para declarar en la causa: “Van a llamar a todos, al representante, van a estar las amigas, va a estar Lisa, va a estar la madre, y los vecinos…”.

