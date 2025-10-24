La preocupación por la situación de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- sigue creciendo y, esta vez, fue Valeria Gastaldi quien decidió romper el silencio. En una nota que dio a Telenoche, la cantante narró con crudeza lo que venía atravesando la cantante junto a su expareja, Leandro García Gómez.

“Ella acepta que él es violento. Él la llamaba llorando, diciéndole que si no volvía se mataba, o que si ella hablaba sus hijas no la iban a querer ver más. La empezó a acorralar psicológicamente”, relató Valeria en vivo.

Según Gastaldi, la manipulación emocional se mezclaba con un contexto de aislamiento, donde él buscaba supervisar cada decisión personal y profesional de Lourdes.

Además, cuando en el estudio le preguntaron si él actuaba como manager, la entrevistada detalló: “De Bandana, no. De Lourdes, sí. Él la manejaba a ella individualmente. Y eso también fue un problema, porque nosotras tomamos un mánager para la banda, y él se volvió loco”.

La cantante calificó su comportamiento como peligroso y controlador, y aseguró que el hombre incluso realizaba acciones para supervisar o interferir en sus comunicaciones: “Él tenía muchos contactos, mucha manera de hacer inteligencia”, expresó.

Y cerró: “Él le fisuró una costilla a Lourdes. Y le intervenía los teléfonos a ella, a la madre, al asistente. Es más peligroso de lo que se ve”.

TERMINÓ LA INDAGATORIA AL EX DE LOWRDEZ DE BANDANA: DIO SU VERSIÓN, NO RESPONDIÓ PREGUNTAS Y SEGUIRÁ DETENIDO

A horas de la detención de Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- en TN Central informaron que finalizó su indagatoria, en el marco de la investigación por privación ilegítima de la libertad.

Según detalló Rodrigo Alegre, la audiencia acaba de concluir y tuvo una particularidad significativa: García Gómez no respondió preguntas. “Se limitó a dar su versión de los hechos, no contestó ninguna de las preguntas que se le hicieron”, explicó el periodista al aire.

Además, confirmaron que el acusado está siendo asistido por un defensor oficial y que no solicitó la excarcelación, algo que llamó la atención por el impacto mediático del caso: “Va a quedar detenido, no pidió la excarcelación”, cerró.

El clima alrededor del caso sigue siendo delicado, con fuertes repercusiones tras su detención y el operativo policial que derivó en el rescate de Lowrdez.