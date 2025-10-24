Vero Lozano se expresó con contundencia en la red social X (ex Twitter) tras conocerse que Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, fue liberada de las manos de su expareja, Leandro García Gómez, denunciado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

La conductora de Cortá por Lozano compartió un fuerte mensaje en el que repudió el accionar del agresor y cuestionó la demora de la Justicia en intervenir.

Así salió Lowrdez Fernández en la ambulancia del SAME Por: MOVILPRESS

Vero Lozano apuntó contra el ex de Lowrdez y la Justicia tras el dramático caso de violencia de género:

“El sorete la tuvo secuestrada varios días, drogada y sometida. Salía a pasear por el barrio como si nada pasara, posteaba en su Instagram, dice ser excelente padre y empresario (entre otras mentiras)”, escribió Vero.

Y continuó: “La madre de la víctima denuncia y sus amigas también. Los medios preguntan por ella, el juez tarda 12 horas en autorizar el allanamiento. ¡Lowrdez estaba ahí! Presa de su captor, Leandro García Gómez. La salvaron su madre y sus amigas”.

Vero Lozano, tras la liberación de Lowrdez de Bandana

Actualmente, Leandro García Gómez permanece detenido y será imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género y suministro de narcóticos, mientras Lowrdez continúa bajo atención médica y contención de su círculo íntimo en la casa de una amiga.

Si sos víctima de violencia de género comunicate al 144. Todos los días. Las 24 horas. Gratuito.