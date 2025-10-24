A horas de la detención de Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes Fernández -más conocida como Lowrdez de Bandana- en TN Central informaron que finalizó su indagatoria, en el marco de la investigación por privación ilegítima de la libertad.

Según detalló Rodrigo Alegre, la audiencia acaba de concluir y tuvo una particularidad significativa: García Gómez no respondió preguntas. “Se limitó a dar su versión de los hechos, no contestó ninguna de las preguntas que se le hicieron”, explicó el periodista al aire.

Además, confirmaron que el acusado está siendo asistido por un defensor oficial y que no solicitó la excarcelación, algo que llamó la atención por el impacto mediático del caso: “Va a quedar detenido, no pidió la excarcelación”, cerró.

El clima alrededor del caso sigue siendo delicado, con fuertes repercusiones tras su detención y el operativo policial que derivó en el rescate de Lowrdez.

Foto: Movilpress

El clima alrededor del caso sigue siendo delicado, con fuertes repercusiones tras su detención y el operativo policial que derivó en el rescate de Lowrdez.

Leandro Gómez García, el ex de Lowrdez Fernández, detenido (Foto: captura de eltrece).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LISSA VERA RECONOCIÓ QUE LE TIENE MIEDO AL EX DE LOWRDEZ: “PUEDE SER UN PELIGRO PARA MÍ TAMBIÉN”

La situación alrededor de Lourdes Fernández -conocida como Lowrdez de Bandana- sigue generando impacto en el mundo del espectáculo. Y esta vez, fue Lissa Vera quien rompió el silencio y habló con crudeza sobre el rol que tuvo al querer ayudar a su compañera.

En Sálvese Quien Pueda, Lissa contó que por ayudar a Lowrdez a intentar salir de la relación que mantenía con su expareja, Leandro García Gómez, terminó enfrentándose a él sin buscarlo: “Ahí, yo me gané un enemigo acérrimo, es mi enemigo mortal de alguna manera. No me importa, tampoco me interesa su vida”, aseguró.

Fue entonces que, ante la consulta de la conductora del programa sobre si realmente siente miedo, Lissa no lo negó: “La verdad es que sí. Yo tengo esta fuerza de salir y enfrentarlo, pero también tengo que saber que es alguien que está fuera de sí“, dijo. Y cerró: ”Y tengo que reconocer que puede ser un peligro también para mí”