Ivana Icardi volvió a mostrarse en redes y sorprendió a sus seguidores al compartir el antes y después de su operación estética. La influencer habló sin filtros sobre su transformación corporal, las críticas que recibió y los motivos personales que la llevaron a tomar la decisión.

Según contó, en los meses previos a la intervención había subido de peso y volumen, algo que intentaba disimular con ropa ancha. “Se me había ido un poco de las manos”, reconoció al explicar que no se sentía cómoda con su figura.

La hermana de Mauro Icardi remarcó que su objetivo no era lograr un resultado exagerado, sino recuperar una silueta más armónica. “Estoy súper feliz. Antes me veía totalmente recta, siempre me quejaba de mi cintura”, expresó al mostrar los cambios en la zona del abdomen, la espalda y la cintura.

Crédito: Instagram

IVANA ICARDI MOSTRÓ SU CAMBIO FÍSICO TRAS PASAR POR EL QUIRÓFANO

Además, Ivana respondió a quienes cuestionaron su decisión y aclaró que la cirugía fue una forma de darse un impulso después de una etapa marcada por mudanzas, maternidad, estrés, sedentarismo y hábitos poco saludables.

Lejos de negar la importancia del entrenamiento, la influencer admitió que quiere volver a la constancia física para sostener los resultados: “Hagan deporte”, recomendó a sus seguidoras.

A pesar de las críticas, Ivana aseguró que atraviesa este proceso con felicidad y que prioriza sentirse bien consigo misma por encima de las opiniones ajenas.