Grande fue la sorpresa cuando Ana Rosenfeld reveló que la casa donde vive Juan Carlos Icardi estaba escriturada a nombre de Wanda Nara, y ante el silencio de Mauro, fue su hermana Ivana quien explicó la situación.

“La casa a mi papá, los dientes y la camioneta fue porque textualmente antes de entrar a Gran Hermano me dijo, ¿querés que los periodistas vean que vive al lado de la villa? Fíjense si no coinciden las fechas (2016)“, reconoció sin pruritos.

“Mi papá ya llevaba tres años en Argentina”, continuó.

Los posteos de Ivana Icardi contra Wanda Nara por la casa de su papá.

Entonces, apuntó a su excuñada: “Fue un acto premeditado, como todo… no de generosidad“.

Y cuando le remarcaron que Mauro no tuvo el gesto por su propio padre, Icardi lo bancó: “La plata era de mi hermano”.

La crítica de Ivana Icardi a Wanda Nara

“Para mí ser generosa es hacer un bien en pro de otra persona, no regalar y ponerlo a tu nombre”, recriminó.

Y analizó: “Para hacer eso mejor no hagas nada… Pero repito… No fue un acto de generosidad. Fue una limpieza de imagen”.

Al final, Ivana se puso en los zapatos de Mauro Icardi y se diferenció de Wanda Nara: “Yo trabajo para mi hija, no para mi padre. El día que me sobre o que me llegue un millonario, podré ser generosa. Por ahora no es el caso”