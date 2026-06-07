El reconocido ingeniero de sonido y productor argentino Andrés Mayo celebró sus 60 años con una emotiva fiesta que reunió a músicos, artistas, amigos y destacadas personalidades del ámbito cultural. El encuentro se convirtió en una verdadera celebración de su trayectoria, marcada por décadas de trabajo junto a algunas de las figuras más importantes de la música argentina y latinoamericana.

Considerado uno de los profesionales más prestigiosos del audio en la región, Mayo ha desarrollado una carrera que lo llevó a trabajar con artistas como Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Charly García, Fito Páez, Pedro Aznar y Andrés Calamaro, entre muchos otros. Además, cuenta con múltiples reconocimientos, entre ellos dos Latin Grammy y varios Premios Gardel por su labor como ingeniero de sonido y productor.

Gloria Carrá. Foto: Instagram @gloria_carra.

En los últimos meses, su nombre también cobró relevancia internacional al convertirse en uno de los primeros argentinos nominados al Grammy estadounidense en la categoría de Mejor Álbum Inmersivo gracias al proyecto An Immersive Tribute to Astor Piazzolla, realizado junto a Martín Muscatello. El trabajo marcó un hito para la industria del audio latinoamericano y posicionó a la Argentina en un terreno tecnológico de vanguardia.

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La celebración por sus seis décadas de vida tuvo un fuerte componente artístico. Durante la noche hubo presentaciones musicales en vivo, homenajes y mensajes de afecto de colegas que compartieron con él distintos momentos de su carrera. Entre los invitados se encontraban referentes de la música, técnicos, productores y personalidades vinculadas al espectáculo.

Uno de los momentos más conmovedores de la velada llegó cuando Gloria Carrá tomó el micrófono para interpretar una canción dedicada al Indio Solari. La actriz y cantante emocionó a los presentes con una versión cargada de sensibilidad que despertó aplausos y generó un clima de profunda conexión entre los invitados.

Fotos: Instagram

La fiesta terminó convirtiéndose en mucho más que un cumpleaños. Fue también un reconocimiento a la trayectoria de un profesional que ayudó a moldear el sonido de miles de producciones musicales y audiovisuales. Con más de tres décadas de experiencia, una extensa lista de colaboraciones y una permanente apuesta por la innovación tecnológica, Andrés Mayo celebró sus 60 años rodeado del cariño y la admiración de quienes lo acompañaron a lo largo de su recorrido artístico.

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