Ana Rosenfeld lanzó una primicia en LAM sobre la propiedad en la que vive Juan Carlos Icardi, padre de Mauro, en Rosario, que está estrechamente ligada a Wanda Nara.

“Les voy a dar una primicia. ¿Saben a nombre de quién está la casa donde vive el papá del señor Mauro Icardi? Está a nombre de Wanda”, anunció la letrada en vivo.

“Wanda la compró porque el señor no tenía casa”, amplió Rosenfeld, dejando entrever la supuesta poca generosidad del futbolista del Galatasaray con su familia.

En ese marco, De Brito le preguntó: “¿Y por qué no se la compró Icardi?”.

Y la letrada contestó: “Porque Wanda dijo: ‘Yo se la voy a comprar, yo no voy a permitir que tu papá no tenga una casa propia’”.

Ana Rosenfeld habló de Mauro Icardi y Wanda Nara en LAM (captura de América TV)

WANDA NARA LE COMPRÓ UNA CASA AL PAPÁ DE ICARDI PERO LA PUSO A SU NOMBRE

Sin embargo, el eje de la polémica no es solo quién la compró, sino a nombre de quién quedó registrada la propiedad.

“¿Por qué no la puso a nombre del señor?”, le reprochó Karina Iavícoli.

Y Ana Rosenfeld respondió: “Es lo que le está pidiendo ahora. La mitad es de Mauro y él tiene que firmar; está de acuerdo en que sea solamente del papá. Pero se dice que Mauro no tiene ni el celular del papá”.