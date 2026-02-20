Mientras Mauro Icardi continúa instalado en Turquía por sus compromisos deportivos con el Galatasaray, ya comenzó a definirse cuál sería su destino definitivo junto a la China Suárez cuando se retire del fútbol profesional.

Actualmente, el delantero vive en una enorme casa, luego de dejar la propiedad que supo compartir con Wanda Nara y sus hijas. A poco más de un año de apostar nuevamente al amor con Eugenia, el jugador ya tendría decidido dónde instalarse para comenzar una nueva etapa.

Mauro Icardi y la China Suárez se mudarían a Milán cuando él deje el futbol (Foto de Instagram @mauroicardi)

Revelaron a dónde se mudarán Mauro Icardi y la China Suárez cuando él deje el fútbol

La información la dio Gustavo Méndez en vivo en La Mañana con Moria. “Mauro Icardi es el capitán y el 9 del Galatasaray, aunque ahora está de suplente. Está jugando la ronda de la Champions League”, contextualizó el periodista sobre el presente deportivo del futbolista.

Luego, reveló que en el ambiente futbolístico comenzó a sonar un posible cambio antes del retiro. “Comenzó a sonar que Icardi podría ir a jugar a Italia, a Turín”, contó.

Sin embargo, lo más fuerte llegó después, cuando adelantó cuál sería el plan definitivo de la pareja. “Cuando él se retire, se va a ir a vivir con la China a Milán”, aseguró Méndez.

La elección no sería un dato menor, ya que podría generar tensión con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, los padres de los hijos de la actriz, ante la posibilidad de que los chicos vivan a distancia si finalmente se concreta la mudanza a Europa.

Lo mismo le ocurriría a las hijas de Wanda Nara, quienes vivirían con su padre lejos.