El 19 de febrero, Mauro Icardi celebró sus 33 años y, en ese contexto, Jimena La Torre le sacó una carta en vivo en La Mañana con Moria, el programa que conduce Moria Casán por eltrece.

La lectura no pasó desapercibida y generó impacto, especialmente por el momento personal y judicial que atraviesa el futbolista en su conflicto con Wanda Nara.

Qué dice la carta que Jimena La Torre le sacó a Mauro Icardi por su cumpleaños

Durante el análisis, la astróloga remarcó un dato clave de su carta natal. “La carta de Piscis para este 2026, porque Mauro es de cero grados de Piscis, es la Justicia. Así que coincidencia total”, expresó, haciendo referencia directa al proceso legal que enfrenta.

En esa línea, Jimena profundizó sobre el aspecto económico del conflicto y fue contundente: “Hay mucho dinero porque hay mucha prosperidad y también hay mucha sanación del alma para él. Así que éxitos”.

En marzo sale el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara y la disputa es millonaria.