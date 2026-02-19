La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo explosivo. Esta vez, la protagonista fue Lara Piro, abogada del futbolista, quien lanzó un durísimo descargo contra Ana Rosenfeld, representante legal de la empresaria, en medio de la pelea por la cuota alimentaria de las hijas que tienen en común.

A través de su cuenta de X, Piro no se guardó nada y apuntó directamente contra Rosenfeld, a quien le pidió que “litigue en el expediente” y la acusó de “no ser seria” y “desinformar” sobre el proceso judicial.

Lara Piro, Mauro Icardi y China Suárez | Foto: IG | sangrejaponesa | lara.piro

En un extenso posteo, Lara Piro detalló su versión de los hechos y cuestionó la información que circuló en los medios sobre el conflicto. “Dra. Rosenfeld, le rogamos que litigue en el expediente. Le imploramos que sea seria y no desinforme”, comenzó su mensaje.

EL TREMENDO CRUCE EN REDES DE LARA PIRO Y ANA ROSENFELD POR EL DIVORCIO DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

1) Su cliente, Wanda Nara es tan (o más) millonaria que nuestro cliente, por ende, tiene el mismo deber alimentante ante sus hijas que el Sr. Icardi.

2) En consecuencia, la Sra. Nara también, tiene la obligación de informar sus ingresos y como todas las personas que reclaman alimentos tiene la carga probatoria de efectuar la liquidación de las sums que pretende como gastos de las niñas".

3) Hay un proceso de alimentos provisorios que inciaron en noviembre de 2024. Justamente por ser “temporales, provisorios “, no deben durar más de seis meses, vencidos, con fecha 11/05/2025. El juez Hagopian los extendió excepcionalmente por 20 días hábiles más”.

4) Wanda nunca interpretó la demanda por alimentos definitivos cuando tiene el deber legal y procesal de hacerlo como el resto de los justiciables. Estamos en febrero de 2026, ¿no considera que hemos tenido harta paciencia y hasta el Sr. Juez excesivas contemplaciones habiendo pasado 16 meses?

El descargo de Lara Piro (Foto: Twitter / X @lara_piro)

5) ¿Considera que su cliente tiene “coronita” frente a las obligaciones legales y procesales?

6) Los alimentos provisorios debieron haber cesado en Agosto de 2025, liquide bien lo que considere que se debe, eso sí también recuerde pagar los suntuosos alquileres de bienes en común que la Sra. Nara adeuda a Icardi y ya que estamos PAGÓ LAS MULTAS??? O acaso Ud. avala que su clienta incumpla repetida y compulsivamente las órdenes judiciales????

7) Icardi asumió durante 12 años la obligación ajena del pago de alimentos de 3 chicos!!! Memoria!

8) Lo más sagrado en la vida de los niños es su salud mental. Alejar a dos niñas de su padre y vivir inoculándoles odio es una crueldad que genera un daño irreversible en las mismas.

9) Repase la causa Doctora, que al haber estado tanto tiempo fuera de la misma, algunos extremos se le están pasando por alto!!! Sino llame al colega que la reemplazó que desde la cárcel debe tener tiempo para ponerla al día!

10) Algo Más???? Dejen de Mentir!!!

