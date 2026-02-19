Como si todavía no hubieran desfilado suficientes personas en el eterno escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, ahora apareció Guido, uno de los cinco hermanos del futbolista que, tras fulminarlo en Intrusos, le mojó la oreja junto a su ex, Maxi López ¡y hasta Martín Migueles!

“Al fin de cuentas uno sale a contar su verdad. Gracias a la gente que me apoya y me tira mensajes positivos”, escribió el joven en sus redes sociales tras contar que su hermano lo ignora deliberadamente por tomar partido en la separación de sus padres.

El posteo de Guido Icardi tras fulminar a Mauro en Intrusos (Foto: Instagram @guidoicardi)

Sin embargo, todo lo que le Guido pudo haber dicho de más en Intrusos palideció cuando, por la noche, el joven comenzó a publicar en sus redes sociales postales junto a Wanda Nara, sus hijas, Maxi López y Martín Migueles.

GUIDO ICARDI LE MOJÓ LA OREJA A SU HERMANO MAURO: PUBLICÓ FOTOS CON WANDA NARA, MAXI LÓPEZ Y MARTÍN MIGUELES

En una de las stories, se ve al “tío Guido” sentado en un sofá junto a Wanda, y las pequeñas que ella tuvo con Mauro Icardi, y que son motivo de discordia éntrelos ex desde hace dos años. “Conociendo a mi familia”, se puede leer en el borde inferior en un doble mensaje dirigido la futbolista, ya que hasta el momento no había podido visitarlas a causa de la enemistad con su pariente.

El posteo de Guido Icardi para provocar a su hermano Mauro (Foto: Instagram @guidoicardi)

La otra story que se vio en el perfil de Instagram, Guido aparece con Wanda, su mamá Nora Colosimo, las nenas y Maxi López. Pero lo que más llama la atención es que en la misma también aparece Migueles, abrazando a una de las pequeñas, en claro desafío a la cautelar que el ex futbolista le puso hace unos meses cuando lo vio tener contacto físico con su hija.

El posteo de Guido Icardi para provocar a su hermano Mauro (Foto: Instagram @guidoicardi)

Estas fotos llegan después de que Guido llamó a su hermano “un salame” por echar por la borda un matrimonio de 10 años a causa del affaire con la China Suárez, a quien minimizó al afirmar que “nunca lo vio tan enamorado” a su hermano como lo estuvo de Wanda.

El posteo de Guido Icardi para provocar a su hermano Mauro (Foto: Instagram @guidoicardi)

