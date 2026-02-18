El testimonio del hermano de Mauro Icardi tuvo un fuerte valor dar definiciones sobre Wanda Nara, la China Suárez, las internas familiares y la personalidad del delantero de Galatasaray.

“Tiene un carácter muy fuerte, que cuando se le mete algo en la cabeza quiere que las cosas sean a su modo. Siempre fue muy obsesivo”, afirmó Guido Icardi en Intrusos antes de aclarar que no integra ningún bando entre la China o Wanda.

“Yo creo que Wanda no lo cambió. Que cualquiera al alcanzar la fama o el éxito se muestra como es. Él es como lo ven, con sus respuestas picantes, puestas en escena”, se la jugó.

En cuanto a si cree que haya sido violento con la madre de sus hijas, Guido enfatizó: “Será obsesivo, pero no creo que llegue a levantarle la mano a Wanda o a tener actitudes violentas”.

Mauro Icardi, Wanda Nara, Guido Icardi.

A su vez relativizó: “No creo que con la China Suárez se esté vengando de Wanda. Me parece que su pareja con Wanda se fue desgastando”.

Las pícaras reacciones del hermano menor de Guido Icardi

Por otra parte, Guido bromeó que el parecido de Mauro con Johnny Depp es “por lo pirata” y lanzó risas cómplices cuando Rodrigo Lussich le preguntó si le fue infiel más veces a Wanda que el conocido encuentro con la China en Paris: “Ahí ya no me meto”.

Y sorprendió al hablar del amor de su hermano por Wanda: “Para mí la amaba, nunca lo vi tan enamorado”.

Guido, el hermano de Mauro Icardi sin filtro en Intrusos.

Guido se expresó fastidiado por el término icardeada: “El apellido es por mi viejo, Juan Carlos, mi hermano lo llevó a lo más alto. Nunca le saqué la novia a un amigo. Eso no viene en los genes”.