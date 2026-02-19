El cumpleaños de Mauro Icardi fue mucho más que una simple celebración: fue una noche de lujo, romanticismo y estética impecable junto a su novia, Eugenia “la China” Suárez, quien volvió a marcar tendencia con un estilismo digno de alfombra roja.

La ambientación no dejó lugar a dudas: decenas de globos metalizados en forma de corazón, todos en un rojo intenso, crearon una atmósfera apasionada y sofisticada. El detalle, repetido en cada rincón, aportó ese toque romántico que ya es sello de la pareja.

El rojo vibrante contrastó con la elegancia del espacio elegido para el festejo, generando una combinación tan cálida como exclusiva. Pero si hubo algo que se robó todas las miradas fue el look de la China: la actriz apostó por un vestido negro strapless, de corte sirena, que realzó su figura con una silueta minimalista y sofisticada.

El diseño, ceñido al cuerpo y de líneas limpias, lo combinó con stilettos negros y un delicado collar de brillantes que aportó luz sin recargar el outfit. El cabello, peinado hacia atrás con efecto mojado, completó una imagen moderna, audaz y ultra chic.

Las fotos la muestran posando en una imponente escalera de mármol, bajo una araña de cristal monumental, en un salón de arquitectura clásica con columnas y detalles dorados. Un escenario digno de película que potenció aún más su presencia.

Icardi, por su parte, eligió un look sobrio y canchero: pantalón y saco en tonos oscuros, combinados con una remera clara que relajó el estilismo. Sonriente y cómplice, posó junto a la actriz en una postal que dejó en claro el gran momento que atraviesan.

¡Cumpleaños a puro lujo!

CHINA SUÁREZ SORPRENDIÓ A MAURO ICARDI CON UNA FOTO VINTAGE POR SU CUMPLEAÑOS: “TE AMO”

Luego de quedar en el ojo de la tormenta por supuestos rumores de infidelidad de Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez volvió a Turquía y dejó en claro que el amor sigue intacto.

Lejos de los trascendidos que hablaban de crisis, la actriz utilizó sus historias de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje al delantero en el día de su cumpleaños. ¿El detalle que más llamó la atención? Un collage súper especial con fotos vintage de la infancia de Mauro y románticas postales actuales de la pareja.

“Feliz nacimiento amor mío. Te amo”, escribió la China, sin vueltas y con una declaración contundente que disipó cualquier versión de distanciamiento.

Como era de esperarse, Mauro no tardó en reaccionar: reposteó la historia en su cuenta y respondió con emojis de caritas enamoradas, un gesto simple pero significativo que reafirma que están más unidos que nunca.

¡Están a full!