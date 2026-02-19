Luego de quedar en el ojo de la tormenta por supuestos rumores de infidelidad de Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez volvió a Turquía y dejó en claro que el amor sigue intacto.

Lejos de los trascendidos que hablaban de crisis, la actriz utilizó sus historias de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje al delantero en el día de su cumpleaños. ¿El detalle que más llamó la atención? Un collage súper especial con fotos vintage de la infancia de Mauro y románticas postales actuales de la pareja.

“Feliz nacimiento amor mío. Te amo”, escribió la China, sin vueltas y con una declaración contundente que disipó cualquier versión de distanciamiento.

Como era de esperarse, Mauro no tardó en reaccionar: reposteó la historia en su cuenta y respondió con emojis de caritas enamoradas, un gesto simple pero significativo que reafirma que están más unidos que nunca.

¡Están a full!

LA MILLONARIA FORTUNA QUE MAURO ICARDI DEBERÍA PAGARLE A WANDA NARA PARA DIVORCIARSE Y CASARSE CON LA CHINA SUÁREZ

El escándalo no da tregua. Mientras crecen los rumores de casamiento entre Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, se conoció la impactante cifra que el futbolista tendría que pagarle a Wanda Nara para cerrar el divorcio.

La información la dio Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, donde detalló qué ocurrió en la última audiencia en Italia: “No llegaron a ningún acuerdo. La próxima audiencia va a ser el 25 de marzo. Y todavía no está firmada la sentencia”, arrancó diciendo la conductora.

El dato no es menor: sin sentencia firme, no hay divorcio. Y sin divorcio, no hay casamiento posible con la China: “Hasta que no termine el divorcio con Wanda, no va a haber casamiento”, agregó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

¿Y qué es lo que traba todo? La cifra. Según contó Latorre, la jueza italiana fue clara con los abogados de Icardi: “Todavía acá no hay culpable. No hay sentencia. No hay sentencia de divorcio. Pero la jueza les dijo que si querían llegar a un arreglo, él le tiene que pagar a Wanda dos millones de euros”.

Una suma millonaria a la que, según Yanina, el delantero “se opone terminantemente”: “Cuando pasó todo el temita del WandaGate con la China, en ese momento Mauro quería que Wanda lo perdone. Entonces, hicieron una división de bienes donde le cedió todo”.

Yanina Latorre: “No hay sentencia de divorcio. Pero la jueza les dijo que si querían llegar a un arreglo, él le tiene que pagar a Wanda dos millones de euros”.

“Él ahora quiere llevar para atrás esa división de bienes. Pero la jueza le dijo que no”, cerró la presentadora, en medio de esta historia que parece seguir sumando capítulos.