El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. En medio de rumores sobre supuestos mensajes y llamados entre la expareja, mientras la China Suárez está en la Argentina, el periodista Facundo Ventura contó en La Mañana con Moria qué dice el círculo más íntimo del futbolista sobre la situación.

Según el panelista, una fuente directa y de máxima confianza del entorno del deportista le desmintió rotundamente que el delantero haya escrito o intentado llamar a Wanda: “Me desmiente que Mauro le haya escrito o intentado llamar a Wanda. Me cuenta esta persona que habló con Mauro y que le ha mostrado los chats, en donde Wanda le vive escribiendo a Mauro, pero él no le responde”, relató el periodista en vivo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Ventura fue más allá y aseguró: “Me dice: ‘Todo lo que está haciendo es porque sale el divorcio en 3, 2, 1, en marzo y no se lo banca. Los quiere separar porque no la quiere ni ver’”, detalló, dejando en claro que el entorno de Icardi ve una motivación económica detrás de los movimientos de la mediática.

LA CHINA SUÁREZ EN LA ARGENTINA Y EL IDA Y VUELTA DE MAURO ICARDI Y WANDA NARA EN REDES QUE DIO QUE HABLAR

El ida y vuelta virtual entre Wanda e Icardi no ocurre en un vacío. La China Suárez atraviesa días de alta exposición mediática en Buenos Aires por el lanzamiento de En el Barro, mientras su pareja protagoniza movimientos llamativos en redes vinculados a su ex.

Tras la polémica, Mauro Icardi negó rotundamente la versión de que habría desarchivardo fotos con Wanda Nara de su cuenta de Instagram; sin embargo la mediática lo contradijo y aseguró en sus redes sociales que el futoblista del Galatasaray la sigue contactando.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.