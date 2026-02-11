Un momento tan inesperado como picante se vivió en MasterChef Celebrity cuando Maxi López habló de “ex despechadas” y Wanda Nara reaccionó con una ironía que no pasó desapercibida.
Todo arrancó cuando Wanda, en su rol dentro del programa, lo chicaneó a Maxi mientras cocinaba: “Ah, bueno. Maxi, te veo muy asustado con la panopea. ¿Por qué?”, lanzó ella. A lo que Maxi se sinceró: “No, ya pasó el miedo".
Lejos de soltarlo, Wanda redobló la apuesta con tono filoso:“Esta es la semana del terror y aprovecho a hacerte un multiple choice de preguntas”, expresó. Ahí fue cuando llegó la frase del exjugador que no pasó desapercibida: “Una ex despechada es terrible. No se lo recomiendo a nadie”.
La reacción de la presentadora del ciclo de Telefe fue inmediata y cargada de ironía: “¿Eso te da miedo? Qué suerte que a vos no te pasó”, disparó, con una sonrisa que decía todo. Y Maxi cerró, divertido: “No, claro, no me pasó a mí”.
¡Qué momento!
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.
MAXI LÓPEZ HABLÓ CÓMO NUNCA DE SU RELACIÓN CON WANDA NARA: “TUVIMOS MUCHOS ERRORES”
Lejos del perfil bajo y con un tono reflexivo que sorprendió a más de uno, Maxi López habló como nunca de su relación con Wanda Nara, con quien tiene a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, y se permitió repasar el pasado, asumir errores y destacar el presente que hoy comparten como familia.
En una profunda nota que dio a Desayuno Americano, Maxi hizo un resumen de su vínculo con la empresaria: “Hemos tenido muchos errores, quizás por jóvenes, quizás por inexpertos, y hoy tener esta relación que tenemos, para mí es un premio”, comenzó diciendo.
“No por mí, porque nosotros somos grandes y las sensaciones, los sentimientos y todo lo que pasa, lo podemos manejar. Pero más que nada por nuestros hijos, porque a los chicos es más difícil manejarles todo ese tipo de situaciones”, agregó.
Con un tono maduro, el exjugador reconoció que muchas veces los conflictos de los adultos terminan impactando de lleno en sus hijos: “A veces quedan enganchados en medio de las situaciones de los grandes“, remarcó. Y cerró: ”Entonces, tener este desarrollo, cómo compartimos las decisiones, cómo nos ayudamos cuando ella no está, eso es lo importante”.