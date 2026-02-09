Lejos del perfil bajo y con un tono reflexivo que sorprendió a más de uno, Maxi López habló como nunca de su relación con Wanda Nara, con quien tiene a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, y se permitió repasar el pasado, asumir errores y destacar el presente que hoy comparten como familia.

En una profunda nota que dio a Desayuno Americano, Maxi hizo un resumen de su vínculo con la empresaria: “Hemos tenido muchos errores, quizás por jóvenes, quizás por inexpertos, y hoy tener esta relación que tenemos, para mí es un premio”, comenzó diciendo.

“No por mí, porque nosotros somos grandes y las sensaciones, los sentimientos y todo lo que pasa, lo podemos manejar. Pero más que nada por nuestros hijos, porque a los chicos es más difícil manejarles todo ese tipo de situaciones”, agregó.

Con un tono maduro, el exjugador reconoció que muchas veces los conflictos de los adultos terminan impactando de lleno en sus hijos: “A veces quedan enganchados en medio de las situaciones de los grandes“, remarcó. Y cerró: ”Entonces, tener este desarrollo, cómo compartimos las decisiones, cómo nos ayudamos cuando ella no está, eso es lo importante”.

MAXI LÓPEZ REVELÓ SIN FILTRO EL INESPERADO DESEO DE WANDA NARA: “ME LO PIDIÓ DOS O TRES VECES”

La mesa del especial de MasterChef Celebrity dejó por un rato las recetas de lado y se convirtió en escenario de una revelación explosiva sobre la vida privada de Wanda Nara y Maxi López.

En un clima relajado, cargado de anécdotas y chicanas entre colegas, el exfutbolista sorprendió a todos al contar, sin vueltas, un inesperado pedido que recibió de su exesposa.

Sentado junto a Sofía “La Reini” Gonet, Emilia Attias, Cachete Sierra y Miguel Ángel Rodríguez, Maxi escuchaba atento cuando Sofía lanzó con picardía una frase que desató el momento: “Otra vez, se entusiasmó con Lando y...”.

La referencia era directa a Lando, el hijo más chico de Maxi, fruto de su relación con Daniela Christiansson, cuyo nacimiento marcó un cierre de etapa para el exjugador. Lejos de esquivar el tema, López respondió con ironía y una frase que encendió risas y sorpresa: “Ésta fábrica está cerrada en Argentina”.

Pero lo más fuerte llegó segundos después. Sin rodeos ni ambigüedades, Maxi lanzó la bomba: “¿Vos sabés que me lo pidió ella (por Wanda) dos o tres veces?”. La mesa quedó en silencio… y enseguida estalló en preguntas. Emilia Attias, entre risas e incredulidad, lo frenó en seco:“Sí, pero no debés. ¿Por qué te lo pidió? Pará, pará, pará. ¿A vos te pidió?”.

Divertido, algo cansado y visiblemente relajado, Maxi intentó bajar el tono sin entrar en demasiados detalles, pero dejando en claro que el pedido existió: “Que tiene lapsos, entonces, ¿viste?”, dijo, dejando flotando el misterio.